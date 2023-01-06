Эксперт: Международный суд должен ввести санкции в отношении Армении

Международный суд ООН должен ввести санкции в отношении Армении, наложить штраф и заставить власти этой страны передать карты минных полей Азербайджану

Международный суд ООН должен ввести санкции в отношении Армении и заставить власти этой страны передать карты минных полей Азербайджану, а также остановить загрязнение освобожденных территорий минами, что мешает возвращению изгнанных отсюда в свое время азербайджанцев.

Об этом Report заявил аналитик по международным отношениям Халид Таймур Акрам.

Азербайджан обратился в Международный суд с повторным иском против Армении. В обращении отмечается, что Армения открыто использует Лачынскую дорогу, предназначенную лишь для гуманитарных целей, для перевозки мин и другого оружия.

По словам Акрама, многие страны, включая Пакистан, однозначно осудили подобные действия Армении, нарушающей трехсторонние договоренности.

“Считаю, что Международный суд должен принять суровые меры в отношении Армении. Враждебные действия Еревана и установка новых мин-ловушек являются четким проявлением того, что руководство этой страны не является верным принципам гуманности и наносит ущерб региональному миру и безопасности. Международное сообщество должно привлечь правительство Армении к ответственности за его действия и наложить санкции”, - заключил эксперт.