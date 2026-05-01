Эксперт из Руанды: Молодежь должна иметь реальное влияние в постколониальном мире

Деколонизация сегодня выходит далеко за рамки политической независимости, охватывая вопросы идентичности, самовыражения и роли молодежи в глобальном мире.

Как сообщает Report, об этом заявила медиа-эксперт из Руанды Умухоза Натете Верите на международном форуме "Усиление роли молодежи в постколониальный период" в Баку.

"Сегодня деколонизация - это уже не просто политическая независимость. Это сохранение нашего голоса, идентичности и нашего места в глобальном пространстве. Это также означает преодоление экономических и социальных барьеров, ограничивающих возможности молодежи, - прежде всего в странах Глобального Юга.", - отметила она.

Эксперт подчеркнула, что в Руанде инвестиции в молодежь стали ключевым фактором трансформации: молодые люди активно вовлечены в инновации, предпринимательство и общественную деятельность.

По ее словам, несмотря на это, доступ к возможностям остается неравным, а участие молодежи зачастую носит формальный характер и не всегда приводит к реальному влиянию на принятие решений.

"Если мы серьезно говорим о постколониальном будущем, мы должны выйти за рамки простого включения молодежи. Необходимо создавать системы, где у нее есть реальная власть в принятии решений, инвестировать в навыки, поддерживать идеи и расширять возможности участия на всех уровнях", - заявила Умухоза Натете Верите.

Она также подчеркнула важность того, чтобы молодежь могла самостоятельно формировать собственные нарративы, сохранять культурную идентичность и определять направления развития своих обществ.