Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Эксперт из Руанды: Молодежь должна иметь реальное влияние в постколониальном мире

    Внешняя политика
    01 мая, 2026
    • 12:14
    Эксперт из Руанды: Молодежь должна иметь реальное влияние в постколониальном мире

    Деколонизация сегодня выходит далеко за рамки политической независимости, охватывая вопросы идентичности, самовыражения и роли молодежи в глобальном мире.

    Как сообщает Report, об этом заявила медиа-эксперт из Руанды Умухоза Натете Верите на международном форуме "Усиление роли молодежи в постколониальный период" в Баку.

    "Сегодня деколонизация - это уже не просто политическая независимость. Это сохранение нашего голоса, идентичности и нашего места в глобальном пространстве. Это также означает преодоление экономических и социальных барьеров, ограничивающих возможности молодежи, - прежде всего в странах Глобального Юга.", - отметила она.

    Эксперт подчеркнула, что в Руанде инвестиции в молодежь стали ключевым фактором трансформации: молодые люди активно вовлечены в инновации, предпринимательство и общественную деятельность.

    По ее словам, несмотря на это, доступ к возможностям остается неравным, а участие молодежи зачастую носит формальный характер и не всегда приводит к реальному влиянию на принятие решений.

    "Если мы серьезно говорим о постколониальном будущем, мы должны выйти за рамки простого включения молодежи. Необходимо создавать системы, где у нее есть реальная власть в принятии решений, инвестировать в навыки, поддерживать идеи и расширять возможности участия на всех уровнях", - заявила Умухоза Натете Верите.

    Она также подчеркнула важность того, чтобы молодежь могла самостоятельно формировать собственные нарративы, сохранять культурную идентичность и определять направления развития своих обществ.

    Бакинская инициативная группа (БИГ) Руанда Умухоза Натете Верите Борьба с неоколониализмом
    Ruandalı ekspert: Dekolonizasiya artıq yalnız siyasi müstəqillik demək deyil
    Rwandan expert: Youth should have real influence in postcolonial world

    Последние новости

