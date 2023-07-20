Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона

Пакистан и Азербайджан являются стратегическими партнерами и могут доверять друг другу, разрабатывая передовые технологии для взаимовыгодного сотрудничества.

Пакистан и Азербайджан являются стратегическими партнерами и могут доверять друг другу, совместно разрабатывая передовые технологии для взаимовыгодного сотрудничества.

Об этом Report заявил предприниматель и исследователь из Пакистана, директор IMAQ Research Group Мухаммад Ирфан-Максуд, комментируя визит министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в Пакистан.

"Пакистан является одним из мировых лидеров в области телекоммуникаций, физики, химической и оборонной промышленности, и Азербайджан может воспользоваться всеми этими преимуществами. Страны являются доверенными партнерами. Уже несколько десятилетий Пакистан и Турция успешно запускают несколько совместных технологических проектов, и Азербайджан может присоединиться к ним. Таким образом, военное партнерство трех братских стран может быть расширено и охватить развитие технологий в целом, что принесет пользу всем",- сказал он.

По мнению М.Ирфан-Максуда, в регионе Южного Кавказа Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутым и сыграть критически важную роль. "Это становится возможным через запуск технологических проектов совместно с Пакистаном и Турцией", - отметил он.