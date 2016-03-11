Экс-президент Латвии: Азербайджан сумел сохранить стабильность в очень нестабильном регионе

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджан является геостратегически важной страной, которая сумела сохранить стабильность в очень нестабильном регионе".

Об этом Report заявила экс-президент Латвии, сопредседатель Центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга.

Она также отметила, что Азербайджан, где проживает, в основном, мусульманское население, сумел сделать политику толерантности важной составляющей повседневной жизни страны. По словам В.Фрейберги, в отличие от других мусульманских стран, в Азербайджане женщины имеют больше свобод.

Оценивая итоги IV Глобального Бакинского форума, сопредседатель Центра Низами Гянджеви заявила, что Форум является хорошей платформой для выступления молодых лидеров, а также для обсуждения важных вопросов, которые поспособствуют тому, чтобы сделать мир лучше.

Она выразила уверенность, что мнения, которые были озвучены на форуме, будут донесены до всего мира.