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Экс-министр путей сообщения РФ: Гейдар Алиев был удивительным руководителем

Экс-министр путей сообщения РФ: Гейдар Алиев был удивительным руководителем Об удивительных человеческих качествах и заботе о людях Гейдара Алиева рассказал бывший министр путей сообщения России Геннадий Фадеев.
Внешняя политика
22 апреля 2024 г. 22:17
Экс-министр путей сообщения РФ: Гейдар Алиев был удивительным руководителем

Об удивительных человеческих качествах и заботе о людях Гейдара Алиева рассказал бывший министр путей сообщения России Геннадий Фадеев.

Как передает Report, этим воспоминаниями он поделился на встрече президентов Азербайджана Ильхама Алиева и России Владимира Путина с ветеранами-строителями БАМа и работниками железнодорожной отрасли.

"Мне посчастливилось встречаться с Гейдаром Алиевичем, это был человек, который любил людей. Его, прежде всего, интересовали люди, их судьбы, условия, в которых они работали, а не километры и тонны. Это был удивительный руководитель", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın keçmiş dəmir yolları naziri: Heydər Əliyev heyrətamiz rəhbər idi

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