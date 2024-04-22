Экс-министр путей сообщения РФ: Гейдар Алиев был удивительным руководителем

Об удивительных человеческих качествах и заботе о людях Гейдара Алиева рассказал бывший министр путей сообщения России Геннадий Фадеев.

Об удивительных человеческих качествах и заботе о людях Гейдара Алиева рассказал бывший министр путей сообщения России Геннадий Фадеев.

Как передает Report, этим воспоминаниями он поделился на встрече президентов Азербайджана Ильхама Алиева и России Владимира Путина с ветеранами-строителями БАМа и работниками железнодорожной отрасли.

"Мне посчастливилось встречаться с Гейдаром Алиевичем, это был человек, который любил людей. Его, прежде всего, интересовали люди, их судьбы, условия, в которых они работали, а не километры и тонны. Это был удивительный руководитель", - сказал он.