Путин: Гейдар Алиев сделал все возможное, чтобы проект БАМ состоялся

Гейдар Алиев сделал все возможное, чтобы проект Байкало-Амурской магистрали состоялся.

Гейдар Алиев сделал все возможное, чтобы проект Байкало-Амурской магистрали состоялся.

Как передает Report, об этом президент России Владимир Путин заявил на совместной встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с ветеранами-строителями БАМ.

"Гейдар Алиев сыграл огромную роль в истории БАМа. Он курировал строительство и сделал все возможное, чтобы этот сложнейший проект состоялся. В этом ему помог колоссальный объем знаний и уважительное отношение к людям. Он сам ездил по объектам БАМ, общался со строителями и жителями",- сказал Путин.

По словам президента РФ, сегодня Байкало-Амурская магистраль определяет логистику на весь 21 век.

"Разворот на Восток на текущем этапе стал возможен именно благодаря БАМ…Низкий поклон всем, кто работал в непростые времена, вы остались верны своему делу и обеспечили надежную работу БАМ",- сказал он.

Он также подчеркнул важную роль Транспортного коридора Север-Юг в развитии двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном: "Север-Юг должен стать примером широкой международной кооперации".