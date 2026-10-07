Экс-министр Британии отметил лидерство Азербайджана в решении проблемы без вести пропавших

Религиозные деятели могут сыграть важную роль в поиске пропавших без вести и объединении людей ради общего блага.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший министр британского Форин-офиса Рехман Чишти на панельной сессии IV Международной конференции по вопросам пропавших без вести лиц.

Он отметил усилия правительства Азербайджана по привлечению внимания мирового сообщества к проблеме пропавших без вести, а также международное лидерство страны в этом направлении.

"Из опыта, полученного во время прошлогодней поездки в Карабах, я знаю, что на этой территории установлено 1,5 млн мин. Работа, которую правительство Азербайджана проводит вместе с партнерами из разных стран для решения минной проблемы, сопряжена с серьезными трудностями. Это, в свою очередь, влияет и на возможности установления судеб пропавших без вести", - сказал Чишти.

По его словам, мир находится в наиболее опасном положении за последние десятилетия. По данным Международного комитета Красного Креста, в мире насчитывается 130 вооруженных конфликтов, а 60 стран охвачены войнами.

Чишти считает, что религии и религиозные деятели во всем мире способны внести важный вклад в решение проблемы пропавших без вести.

"Согласно исследованиям, 75–76% из примерно 8,3 млрд жителей планеты относят себя к той или иной религии. Поэтому религиозные лидеры мира могут сыграть важную роль в объединении людей ради общего блага", - подчеркнул он.