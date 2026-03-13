Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Эка Ткешелашвили: В развитии Южного Кавказа особая роль принадлежит Ильхаму Алиеву

    Внешняя политика
    • 13 марта, 2026
    • 13:41
    Эка Ткешелашвили: В развитии Южного Кавказа особая роль принадлежит Ильхаму Алиеву

    В развитии Южного Кавказа особая роль принадлежит президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, об этом заявила бывший заместитель премьер-министра Грузии Эка Ткешелашвили на панельной сессии "Средний коридор и Евразийский транспортный переход", состоявшейся в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

    Она подчеркнула, что долгое время ряд государств рассматривали страны региона как "слабые субъекты":

    "Сегодня ситуация изменилась. Наш регион превратился в центр силы и стабильности, повысил свою надежность для глобальных партнеров. Наблюдается все больше развития. Лидеры стран региона также играют большую роль в этом развитии. Здесь особенно велика роль Ильхама Алиева".

    Ткешелашвили отметила, что Южный Кавказ больше не зависит от какой-либо страны:

    "Благодаря стратегическому сотрудничеству регион смог укрепить свой суверенитет и позиции. Наблюдения показывают, что на этой основе формируется новое понимание региональной "средней силы". Одновременно растут инвестиции в регион, а сами страны региона также начинают активно инвестировать. Таким образом, они превращаются в надежных инвесторов".

    Она также положительно оценила Вашингтонский саммит 2025 года, прошедший с участием лидеров Азербайджана, США и Армении: "Уже заключается мир между Азербайджаном и Арменией, развиваются торговые связи".

    Eka Tkeşelaşvili: Regionun inkişafında İlham Əliyevin xüsusi rolu var
    Tkeshelashvili: President Ilham Aliyev has special role in regional dev't
