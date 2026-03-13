Эка Ткешелашвили: В развитии Южного Кавказа особая роль принадлежит Ильхаму Алиеву

В развитии Южного Кавказа особая роль принадлежит президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, об этом заявила бывший заместитель премьер-министра Грузии Эка Ткешелашвили на панельной сессии "Средний коридор и Евразийский транспортный переход", состоявшейся в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

Она подчеркнула, что долгое время ряд государств рассматривали страны региона как "слабые субъекты":

"Сегодня ситуация изменилась. Наш регион превратился в центр силы и стабильности, повысил свою надежность для глобальных партнеров. Наблюдается все больше развития. Лидеры стран региона также играют большую роль в этом развитии. Здесь особенно велика роль Ильхама Алиева".

Ткешелашвили отметила, что Южный Кавказ больше не зависит от какой-либо страны:

"Благодаря стратегическому сотрудничеству регион смог укрепить свой суверенитет и позиции. Наблюдения показывают, что на этой основе формируется новое понимание региональной "средней силы". Одновременно растут инвестиции в регион, а сами страны региона также начинают активно инвестировать. Таким образом, они превращаются в надежных инвесторов".

Она также положительно оценила Вашингтонский саммит 2025 года, прошедший с участием лидеров Азербайджана, США и Армении: "Уже заключается мир между Азербайджаном и Арменией, развиваются торговые связи".