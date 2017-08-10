Эдвард Карвардин: 150 азербайджанских докторов прошли тренинги для улучшения знаний в области грудного вскармливания

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Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В прошлом году 150 азербайджанских докторов и медиков прошли тренинги для улучшения своих знаний в области грудного вскармливания, чтобы затем передать их пациентам.

Об этом заявил Report представитель UNICEF в Азербайджане Эдвард Карвардин.

По его словам, организация считает важным грудное вскармливание детей в первые шесть месяцев их жизни, чтобы в будущем они могли иметь нормальное развитие.

По словам Э. Карвардина, для организации также важно понимание важности девочек в Азербайджане: "Девочки зачастую не пользуются теми же возможностями, что и мальчики. Для меня приятным моментом было принять в офисе UNICEF сборную страны среди девочек в возрасте до 16 лет, которые являются профессиональными футболистами. Они послали четкий месседж, что девочки могут заниматься таким видом деятельности. Мы работаем с министерством молодежи и спорта, министерством образования Азербайджана, АФФА для развития программы спортивных тренеров, которые помогут привлечь больше девочек к спорту. Я думаю это важно, так как во многих странах девочки не имеют одинаковых возможностей как мальчики. Для таких стран, как Азербайджан, которые хотят развиваться и быть успешными, очень важно, чтобы девочки имели равные шансы".

Представитель UNICEF в этом плане отметил важность принятия в 2011 году закона, запрещающего замужество девочек до достижения ими 18 лет: "Это важно, так как это может навредить их здоровью, они иногда бросают школу, не могут найти работу. Но так же они уравниваются с мальчиками, так как до этого был принят аналогичный закон в отношении мальчиков".