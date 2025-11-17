Эдлам Йемеру: Итогом WUF13 станет призыв к действию "Baku Call to Action"

Предстоящий в Азербайджане Всемирный форум по градостроительству (WUF13) станет мощной платформой для обсуждения глобальных вызовов в сфере доступного и достаточного жилья.

Как передает Report, об этом сообщила директор по внешним связям, стратегиям, знаниям и инновациям UN-Habitat Эдлам Йемеру на брифинге для дипломатического корпуса в Баку.

По ее словам, ключевым итогом WUF13 станет призыв к действиям - "Baku Call to Action".

"Это будет краткий, точный документ, в котором будут отражены основные меры, которые, по мнению всех заинтересованных сторон и участников, должны стать приоритетными на всех уровнях разработки политики и для всех стейкхолдеров", - подчеркнула она.

Йемеру отметила, что UN-Habitat продолжит тесное сотрудничество с правительством Азербайджана для поддержки важных проектов и инициатив.

"Проводя Всемирный форум развития в определенных городах, мы стараемся определять и поддерживать долгосрочные проекты в соответствии с темой форума", - добавила она.

По словам представителя UN-Habitat, 2026 год станет уникальным моментом для ООН и всего международного сообщества: "С момента принятия Программы развития городов пройдет 10 лет, и еще 10 лет останется до 2036 года. Это отличная возможность оценить достигнутый прогресс и определить, как обеспечить максимальную эффективность реализации Новой программы в ближайшее десятилетие. Министерский сегмент WUF13 будет полностью посвящен этим вопросам".

Она также подчеркнула, что UN-Habitat решила сосредоточиться на теме обеспечения достаточным жильем в период с 2026 по 2029 год, что станет одним из ключевых направлений ее деятельности.