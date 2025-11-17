Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Эдлам Йемеру: Итогом WUF13 станет призыв к действию "Baku Call to Action"

    Внешняя политика
    • 17 ноября, 2025
    • 12:12
    Эдлам Йемеру: Итогом WUF13 станет призыв к действию Baku Call to Action

    Предстоящий в Азербайджане Всемирный форум по градостроительству (WUF13) станет мощной платформой для обсуждения глобальных вызовов в сфере доступного и достаточного жилья.

    Как передает Report, об этом сообщила директор по внешним связям, стратегиям, знаниям и инновациям UN-Habitat Эдлам Йемеру на брифинге для дипломатического корпуса в Баку.

    По ее словам, ключевым итогом WUF13 станет призыв к действиям - "Baku Call to Action".

    "Это будет краткий, точный документ, в котором будут отражены основные меры, которые, по мнению всех заинтересованных сторон и участников, должны стать приоритетными на всех уровнях разработки политики и для всех стейкхолдеров", - подчеркнула она.

    Йемеру отметила, что UN-Habitat продолжит тесное сотрудничество с правительством Азербайджана для поддержки важных проектов и инициатив.

    "Проводя Всемирный форум развития в определенных городах, мы стараемся определять и поддерживать долгосрочные проекты в соответствии с темой форума", - добавила она.

    По словам представителя UN-Habitat, 2026 год станет уникальным моментом для ООН и всего международного сообщества: "С момента принятия Программы развития городов пройдет 10 лет, и еще 10 лет останется до 2036 года. Это отличная возможность оценить достигнутый прогресс и определить, как обеспечить максимальную эффективность реализации Новой программы в ближайшее десятилетие. Министерский сегмент WUF13 будет полностью посвящен этим вопросам".

    Она также подчеркнула, что UN-Habitat решила сосредоточиться на теме обеспечения достаточным жильем в период с 2026 по 2029 год, что станет одним из ключевых направлений ее деятельности.

