Э.Мамедъяров: Бако Саакян совершил визит в Великобританию как частный гость по паспорту Армении

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ "Бако Саакян совершил визит в Великобританию как частный гость, по паспорту Армении".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя визит главы сепаратистского режима на оккупированных территориях Азербайджана Бако Саакяна в Лондон.

"Так что нельзя сказать, что он выступил в британском парламенте", - сказал Э.Мамедъяров, отметив, что данный факт должен быть расследован.

Э.Мамедъяров также добавил, что Б.Саакян ранее посещал Францию и США, всегда используя паспорт Армении: "Так что это можно оценивать как визит частного лица".

Э.Мамедъяров отметил, что посольство Азербайджана в Великобритании уже выразило свой протест в отношении этого визита. Министр также отметил, что поскольку состоялось выступление Б.Саакяна в Chatham House, необходимо также выслушать и позицию азербайджанской общины Нагорного Карабаха: "Если Бако Саакян выразил свое мнение в Chatham House, позицию армянской общины Нагорного Карабаха, то мы в свою очередь провели переговоры, чтобы была высказана позиция и азербайджанской общины Нагорного Карабаха".

Глава МИД сообщил, что дата выступления уточняется по линии посольства Азербайджана в Лондоне.