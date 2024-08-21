Джун Сумер: Жители Бонайре лишены свободы и гражданских прав на родной земле

Жители острова Бонайре лишены свободы и гражданских прав на своей родной земле.

Жители острова Бонайре лишены свободы и гражданских прав на своей родной земле.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам член постоянного форума ООН по проблеме лиц африканского происхождения Джун Сумер.

"Я рада находиться в Баку для поддержки борьбы за свободу и возможность самоопределения народа Бонайре. Работа, которую мы ведем совместно с Бакинской инициативной группой, очень важна. Жители Бонайре лишены свободы и гражданских прав на своей родной земле. Мир должен узнать об этом", - сказала она.

По ее словам, Постоянный форум ООН по проблемам лиц африканского происхождения призван обеспечить лицам африканского происхождения во всем мире возможность пользоваться всеми видами равенства, будь то экономическое, политическое, социальное или иное.

"В наш мандат входит представление докладов в ООН и Совет по правам человека по любым вопросам, связанным с колониализмом",- добавила Сумер.