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Джун Сумер: Благодарим БИГ за смелость и поддержку борьбы жителей Бонайре

Джун Сумер: Благодарим БИГ за смелость и поддержку борьбы жителей Бонайре Бакинская инициативная группа и правительство Азербайджана создало безопасное пространство для колонизованных народов, чтобы они могли открыто говорить о своих проблемах.
Внешняя политика
22 августа 2024 г. 13:03
Джун Сумер: Благодарим БИГ за смелость и поддержку борьбы жителей Бонайре

Бакинская инициативная группа и правительство Азербайджана создало безопасное пространство для колонизованных народов, чтобы они могли открыто говорить о своих проблемах.

Как передает Report, об этом заявила председатель постоянного форума ООН по проблеме лиц африканского происхождения Джун Сумер в ходе конференции "Путь самоопределения острова Бонайре в Генеральной Ассамблее ООН через Баку".

"Я благодарю вас за вашу смелость сделать шаг вперед и присоединиться к нам, жителям Бонайре, в нашей борьбе, которая идет уже более четырех столетий.

Я должна отметить, что колонизированные народы часто воспринимаются как капризные дети, которые ведут себя плохо, а голоса освободительных движений нередко игнорируются или не уважаются. Поэтому наличие безопасного пространства для выражения своих мыслей является очень важным для нас",- сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Cun Sumer: Boneyra xalqının mübarizəsinə verdiyi dəstəyə görə BTQ-yə təşəkkür edirəm

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