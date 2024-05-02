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Итальянский депутат: Италия оказывает содействие для защиты инфраструктуры на Каспии

Итальянский депутат: Италия оказывает содействие для защиты инфраструктуры на Каспии Италия оказывает всяческое содействие для защиты инфраструктуру на Каспии, мы вместе с Азербайджаном стремимся к достижению мира в этом регионе.
Внешняя политика
2 мая 2024 г. 16:04
Итальянский депутат: Италия оказывает содействие для защиты инфраструктуры на Каспии

Италия оказывает всяческое содействие для защиты инфраструктуры на Каспии, вместе с Азербайджаном стремится к достижению мира в этом регионе.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил вице-президент Палаты депутатов итальянского парламента Джорджио Мул (Giorgio Mulè).

Дж. Мул отметил, что Италию связывают с Азербайджаном крепкие партнерские отношения, которые основаны не столько на энергосотрудничестве, а сколько на общих ценностях.

По его словам, страны также планируют наладить прочные межпарламентские связи.

"Мы готовим протокол о сотрудничестве между нашим и азербайджанским парламентами. Сегодня утром мы говорили со спикером вашего парламента, чтобы возобновить наше сотрудничество. Нам необходимо защитить инфраструктуру на Каспийском море, и Италия оказывает всяческое содействие в этом. Мы вместе с Азербайджаном стремимся достичь мира в этом регионе [Южного Кавказа] на основе взаимоуважения, которое должно быть, по крайней мере, предварительным условием для достижения соглашения", - сказал он.

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Версия на английском языке Italy working together with Azerbaijan to achieve peace in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке İtaliya Azərbaycanla regionda sülhün əldə olunmasına çalışır

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