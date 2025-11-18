Джон Хербст: TRIPP стал важнейшим вкладом Трампа в мир между Азербайджаном и Арменией

Самым значимым вкладом президента США Дональда Трампа в процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном стала его работа над транспортным коридором TRIPP, который многие годы обсуждали Азербайджан и Армения в различных форматах.

Как передает Report, об этом журналистам заявил старший директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Э. Хербст на полях первого Азербайджано-американского форума мозговых центров в Баку.

По его словам, администрация Трампа продемонстрировала политическую волю, чтобы содействовать установлению прочного мира на Южном Кавказе.

"Именно поэтому он пригласил президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна в Белый дом в августе. На той встрече стороны достигли ряда важных договоренностей, которые, как я считаю, укрепили усилия по обеспечению мира между Баку и Ереваном. Возможно, самым важным вкладом президента Трампа стала его работа над транспортным коридором, о котором Азербайджан и Армения говорят уже много лет", - подчеркнул Хербст.

Эксперт отметил, что одним из самых сложных вопросов долгое время оставалось то, кто будет контролировать этот коридор. "Если США возьмут на себя ответственность за его функционирование, вопрос экстерриториальности отходит на второй план. Это - огромный вклад в обеспечение мира на Южном Кавказе", - сказал он.

Хербст добавил, что речь идет не о коридоре как таковом, а о механизме, который способен дать мощный импульс торговле и инвестициям между Азербайджаном, Арменией, Турцией и странами Центральной Азии в рамках Среднего коридора, обеспечивающего выход региональных товаров на рынки Европы.

"Это, на мой взгляд, самое важное достижение команды Трампа не только в отношениях с Азербайджаном, но и с Арменией и Турцией", - подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что приятно видеть позитивное и конструктивное внимание со стороны руководства США к Южному Кавказу, Азербайджану и Центральной Азии.