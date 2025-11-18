Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    Джон Хербст: США поддерживают расширение формата C5+1 до C6+1 с участием Азербайджана

    Внешняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 09:52
    Джон Хербст: США поддерживают расширение формата C5+1 до C6+1 с участием Азербайджана

    США демонстрируют растущий интерес к Южному Кавказу и Центральной Азии, что отражается в поддержке расширения регионального формата C5+1 до C6+1 с участием Азербайджана.

    Как передает Report, об этом заявил старший директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Э. Хербст на первом Азербайджано-американском форуме мозговых центров.

    Хербст отметил, что форум проходит всего через две недели после первой в истории встречи США и стран Центральной Азии на президентском уровне в Вашингтоне, где Белый дом обозначил регион как один из новых внешнеполитических приоритетов.

    Он подчеркнул, что решение стран Центральной Азии на саммите в Ташкенте расширить формат C5 до C6, включив Азербайджан, отражает растущую роль Баку в региональной архитектуре.

    Говоря о политике Вашингтона, Хербст подчеркнул заинтересованность президента Дональда Трампа в укреплении мира в глобальных "горячих точках", включая Южный Кавказ. Он напомнил о встрече 8 августа в Овальном кабинете, где лидеры США, Азербайджана и Армении подписали документ, закрепляющий мир между Баку и Ереваном.

    "Коридор [Маршрут Трампа - ред.], названный в честь президента США, подчеркивает его личную заинтересованность в успешном продвижении мирного процесса в регионе", - сказал он.

    Хербст также отметил, что запуск первого Американо-азербайджанского форума мозговых центров и формирование структуры C6+1 открывают новую страницу сотрудничества между экспертными сообществами Вашингтона, Баку и стран Центральной Азии.

    "Мы будем активно работать с нашими партнерами в Центральной Азии и на Южном Кавказе, чтобы уже следующей осенью провести очередной форум и институционализировать сотрудничество аналитических центров региона", - заявил Хербст.

    Центральная Азия Дональд Трамп Южный Кавказ Азербайджан-США
    Con Herbst: ABŞ Azərbaycanın iştirakı ilə "C5+1" formatının "C6+1"ə genişləndirilməsini dəstəkləyir
    US backs expanding C5+1 format as Azerbaijan's regional role grows

    Последние новости

    10:32
    Фото

    В Шеки подали заявку в Минкультуры на присвоение археологическому памятнику статуса музея

    Искусство
    10:27

    Кямран Бохари: TRIPP значительно усиливает геополитическое значение Азербайджана

    Внешняя политика
    10:21
    Фото

    В Стамбуле обсудили создание нового формата международного сотрудничества — ТЮРКПА+

    Внешняя политика
    10:21

    В Бурятии пять человек пострадали после падения автомобиля в озеро

    В регионе
    10:11

    Сборная Азербайджана U-21 встретится с Гибралтаром в отборочном турнире ЧЕ

    Футбол
    10:09

    В 42 селах Джалилабада будет ограничена подача электроэнергии

    Внутренняя политика
    10:05

    Полиция обнаружила в Сумгайыте оружие и боеприпасы

    Происшествия
    09:53

    Борцы греко-римского стиля Азербайджана сегодня выступят на Исламиаде

    Индивидуальные
    09:52

    Джон Хербст: США поддерживают расширение формата C5+1 до C6+1 с участием Азербайджана

    Внешняя политика
    Лента новостей