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Джейк Салливан: США заинтересованы в успешном завершении мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией

Джейк Салливан: США заинтересованы в успешном завершении мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией США заинтересованы в успешном завершении мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
3 мая 2023 г. 19:28
Джейк Салливан: США заинтересованы в успешном завершении мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией

США заинтересованы в успешном завершении мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он отметил, что американская сторона заинтересована в обеспечении мира и стабильности в регионе, в успешном завершении переговоров по мирному соглашению.

Отметим, что во встрече, основные обсуждения которой были посвящены процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, также принял участие министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

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Версия на азербайджанском языке Ceyk Sallivan: "ABŞ Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh danışıqlarının uğurla nəticələnməsində maraqlıdır"

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