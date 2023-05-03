Джейк Салливан: США заинтересованы в успешном завершении мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией

США заинтересованы в успешном завершении мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

США заинтересованы в успешном завершении мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он отметил, что американская сторона заинтересована в обеспечении мира и стабильности в регионе, в успешном завершении переговоров по мирному соглашению.

Отметим, что во встрече, основные обсуждения которой были посвящены процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, также принял участие министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.