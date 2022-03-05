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Джейхун Байрамов обратился к Армении с призывом

Джейхун Байрамов обратился к Армении с призывом "Долгие годы Турция держала закрытой границу с Арменией. Завершение 44-днейной Отечественной войны победой создало новые реалии в регионе".
Внешняя политика
5 марта 2022 г. 15:13
Джейхун Байрамов обратился к Армении с призывом

"Долгие годы Турция держала закрытой границу с Арменией. Завершение 44-днейной Отечественной войны победой создало новые реалии в регионе".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции с находящимся в Азербайджане с визитом главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Азербайджан неоднократно предлагал Армении заключить мирный договор. Несмотря на все трудности, мы полагаем, что уже можно думать о нормализации. Мы, Азербайджан и Турция, направляем Армении послание – в регионе необходимо создать добрососедские отношения между странами. Мы расцениваем это положительно. Наша позиция всегда опиралась на международное право. Между Азербайджаном и Турцией существует полная координация", - подчеркнул министр.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov appeals to Armenia
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Ermənistana çağırış edib

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