Джейхун Байрамов: За 9 месяцев 2026г товарооборот Азербайджана с Индией составил $600 млн

Товарооборот между Азербайджаном и Индией за 9 месяцев текущего года составил $600 млн.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге для прессы с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Баку.

Министр отметил, что на встрече с индийским коллегой были обсуждены также экономические связи:

"За 9 месяцев этого года товарооборот двух стран составил $600 млн. Существует потенциал для его дальнейшего увеличения".

Байрамов добавил, что в Азербайджане действуют более 1000 индийских компаний:

"В целом, взаимный интерес между обоими государствами к подобным проектам весьма велик. Индийские компании входят в число ведущих мировых производителей медицинской и фармацевтической продукции. Азербайджане также среди медицинского и фармацевтического оборудования имеются продукты местного производства".