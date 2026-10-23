Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Джейхун Байрамов: За 9 месяцев 2026г товарооборот Азербайджана с Индией составил $600 млн

    Внешняя политика
    • 23 октября, 2026
    • 13:24
    Джейхун Байрамов: За 9 месяцев 2026г товарооборот Азербайджана с Индией составил $600 млн

    Товарооборот между Азербайджаном и Индией за 9 месяцев текущего года составил $600 млн.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге для прессы с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Баку.

    Министр отметил, что на встрече с индийским коллегой были обсуждены также экономические связи:

    "За 9 месяцев этого года товарооборот двух стран составил $600 млн. Существует потенциал для его дальнейшего увеличения".

    Байрамов добавил, что в Азербайджане действуют более 1000 индийских компаний:

    "В целом, взаимный интерес между обоими государствами к подобным проектам весьма велик. Индийские компании входят в число ведущих мировых производителей медицинской и фармацевтической продукции. Азербайджане также среди медицинского и фармацевтического оборудования имеются продукты местного производства".

    Джейхун Байрамов Субраманьям Джайшанкар Азербайджано-индийские отношения
    Nazir: Cari ilin 9 ayı ərzində Azərbaycanın Hindistanla ticarət dövriyyəsi 600 milyon dollar olub
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    13:36
    Субраманьям Джайшанкар пригласил Джейхуна Байрамова посетить Индию
    Внешняя политика
    13:35
    Глава МИД: Азербайджан и Индия усилят координацию по коридору "Север–Юг"
    Внешняя политика
    13:33
    Азербайджан и Индия договорились расширять инвестсотрудничество в ненефтяной сфере
    Внешняя политика
    13:32
    Индия приветствует мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внешняя политика
    13:31
    Джайшанкар: Азербайджан и Индию связывает длительная история культурных отношений
    Другие
    13:30
    Глава МИД Азербайджана: Индия проявляет интерес к МТК Север-Юг и Восток-Запад
    Внешняя политика
    13:30
    Джейхун Байрамов: Азербайджан ожидает от Армении шагов для завершения процесса нормализации
    Внешняя политика
    13:30
    В РФ число погибших от нападений медведей выросло до 28 человек
    В регионе
    13:28
    Законопроект "Об аграрной сфере" принят в первом чтении
    АПК
    Лента новостей