О нас

Джейхун Байрамов выступил в панельных дискуссиях на тему "Институционализация в тюркском мире"

Джейхун Байрамов выступил в панельных дискуссиях на тему "Институционализация в тюркском мире" Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил в ходе панельных дискуссий, прошедших на тему "Институционализация в тюркском мире: Организация тюркских государств (ОТГ) в 21 веке", в рамках Дипломатического форума в Анталье.
Внешняя политика
1 марта 2024 г. 21:56
Джейхун Байрамов выступил в панельных дискуссиях на тему Институционализация в тюркском мире

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил 1 марта на панельной дискуссии на тему "Институционализация в тюркском мире: Организация тюркских государств (ОТГ) в XXI веке", организованной в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

Джейхун Байрамов заявил, что укрепление связей с государствами-членами ОТГ во всех сферах является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана. Он подчеркнул, что, как заявил глава государства на состоявшейся недавно церемонии инаугурации, тюркский мир – это наша семья.

Отметив, что тюркские государства связаны историческими и культурными традициями, глава МИД констатировал, что укрепление сотрудничества в рамках тюркского мира в различных областях, в том числе политической, экономической, инвестиционной, в сфере безопасности и других, послужит укреплению нашей устойчивости к нынешним изменениям в международной системе. Учитывая, что тюркский мир охватывает обширную географию, на которой проживает около 200 миллионов человек, обладает большим экономическим потенциалом, энергетическими ресурсами, возможностями, связанными с транспортными маршрутами, возникла необходимость использования имеющегося потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества.

По словам министра, в период возрастания вызовов, связанных с системой международных отношений, особенно с деятельностью международных организаций, возрастает также значение регионального сотрудничества, в том числе в рамках ОТГ. Государствам-членам важно продемонстрировать солидарность в укреплении сотрудничества и реализации совместных проектов, не повторяя предыдущих, допущенных в истории ошибок, отметил Джейхун Байрамов.

Панельная дискуссия продолжилась сессией вопросов и ответов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov “Türk Dünyasında İnstitutlaşma” panelində çıxış edib

Другие новости из категории

Депутат Бундестага: Германия поддерживает Азербайджан в вопросах территориальной целостности и мира
ФотоДепутат Бундестага: Германия поддерживает Азербайджан в вопросах территориальной целостности и мира
1 марта 2024 г. 21:53
Джейхун Байрамов обсудил перспективы сотрудничества со словацким коллегой в Анталии
Джейхун Байрамов обсудил перспективы сотрудничества со словацким коллегой в Анталии
1 марта 2024 г. 20:00
В этом году в Баку состоится заседание Совместной комиссии Азербайджана и Румынии
ФотоВ этом году в Баку состоится заседание Совместной комиссии Азербайджана и Румынии
1 марта 2024 г. 19:47
Завершился рабочий визит премьер-министра Албании в Азербайджан
Завершился рабочий визит премьер-министра Албании в Азербайджан
1 марта 2024 г. 19:41
Глава МИД Азербайджана: Миропорядок рушится, региональное сотрудничество сейчас необходимо
Глава МИД Азербайджана: Миропорядок рушится, региональное сотрудничество сейчас необходимо
1 марта 2024 г. 18:13
Премьер Греции поздравил президента Ильхама Алиева
Премьер Греции поздравил президента Ильхама Алиева
1 марта 2024 г. 18:00
Джейхун Байрамов: Сегодня ОТГ находится в центре внимания всего мира
Джейхун Байрамов: Сегодня ОТГ находится в центре внимания всего мира
1 марта 2024 г. 17:58
Году Нисанову вручен орден Достлуг
ФотоГоду Нисанову вручен орден "Достлуг"
1 марта 2024 г. 17:27
Эрдоган: Процесс нормализации с Арменией будет вестись в тесной координации с Азербайджаном
Эрдоган: Процесс нормализации с Арменией будет вестись в тесной координации с Азербайджаном
1 марта 2024 г. 17:24
Глава МИД Турции: Нормализация отношений между Баку и Ереваном является главным вопросом
Глава МИД Турции: Нормализация отношений между Баку и Ереваном является главным вопросом
1 марта 2024 г. 16:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi