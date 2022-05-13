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Байрамов проинформировал участников заседания СМИД СНГ о постконфликтной ситуации в регионе

Байрамов проинформировал участников заседания СМИД СНГ о постконфликтной ситуации в регионе Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на заседании Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств (СМИД СНГ) в городе Душанбе
Внешняя политика
13 мая 2022 г. 11:42
Байрамов проинформировал участников заседания СМИД СНГ о постконфликтной ситуации в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступив на заседании Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств (СМИД СНГ) в городе Душанбе, проинформировал участников встречи о постконфликтной ситуации в регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана, в своем выступлении министр Дж.Байрамов поблагодарил Казахстан за успешное председательство в организации и Таджикистан за организацию встречи на высоком уровне, которая позволяет в условиях взаимопонимания обсудить вопросы сотрудничества в рамках СНГ, а также провести обсуждения по актуальным вопросам международной повестки.

Глава МИД подчеркнул, что в соответствии с повесткой заседания предусмотрено принятие ряда документов, способствующих развитию дальнейшего сотрудничества между государствами-членами СНГ, в том числе в гуманитарной сфере. Министр отметил, что Азербайджан считает полезными форматы сотрудничества в сферах образования, науки, культуры, здравоохранения, туризма, работы с молодежью и др.

Дж.Байрамов также проинформировал участников заседания о постконфликтной ситуации в регионе. Министр отметил, что конфликт остался в прошлом, и в настоящее время главной задачей является возрождение освобожденных территорий, обеспечение долгосрочного мира и стабильности путем восстановления экономических и коммуникационных связей. Также была отмечена готовность Азербайджана к нормализации отношений с Арменией, в том числе подписанию мирного договора и началу процесса делимитации границ. Глава МИД сообщил, что в связи с этим были предприняты шаги по началу переговорного процесса по мирному соглашению, в том числе определены председатели и формат национальных комиссий по делимитации границ между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazir: "Azərbaycan və Ermənistan arasında delimitasiya üzrə komissiyaların sədrləri və formatı müəyyənləşib"

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