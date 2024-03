Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на саммите по ядерной энергии в Брюсселе.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в социальной сети "X".

В ведомстве отметили, что Байрамов рассказал о применении Азербайджаном ядерных технологий, перспективах сотрудничества, ликвидации минной угрозы на освобожденных территориях, а также о приоритетах проведения COP29 в Баку.