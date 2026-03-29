Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил признательность иранскому коллеге Аббасу Арагчи за слова благодарности в связи с гуманитарной помощью, направленной Баку Тегерану.

Как сообщает Report, соответствующий пост глава азербайджанского МИД опубликовал в соцсети Х.

"Ваши искренние слова и благодарность ценны для нас. Народы Азербайджана и Ирана - дружественные и братские народы. Это также составляет основу наших отношений взаимоуважения и исторических связей между двумя странами. Желаем Ирану мира и спокойствия в кратчайшие сроки!" - говорится в публикации.

Ранее Арагчи на азербайджанском языке поблагодарил Баку за гуманитарную помощь.

Напомним, что по итогам телефонного разговора, состоявшегося 8 марта 2026 года между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в целях обеспечения текущих потребностей соседнего и дружественного народа Ирана 18 марта Тегерану была отправлена вторая партия гуманитарной помощи.

Первая партия гумпомощи из Азербайджана в Иран была отправлена 10 марта. В нее вошли около 30 тонн продовольствия, в том числе 10 тонн муки, 6 тонн риса, 2,4 тонны сахара, более 4 тонн питьевой воды, около 600 килограммов чая, а также около 2 тонн лекарств и медицинских принадлежностей.