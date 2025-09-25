Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке с главой МИД Бенина

    Внешняя политика
    • 25 сентября, 2025
    • 01:21
    Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке с главой МИД Бенина

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с министром иностранных дел Республики Бенин Олушегуном Аджади Бакари.

    Как передает Report, об этом Д. Байрамов написал в своем аккаунте в соцсети X.

    Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства отметил, что на встрече обсуждались многостороннее сотрудничество двух стран в рамках ООН и ОИС, вопросы региональной и международной безопасности.

    "Мы подчеркнули важность высокоуровневого политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, а также содействия гуманитарному обмену, что имеет большое значение для установления долгосрочных связей между нашими странами.

    Кроме того, мы подписали Меморандум о взаимопонимании о проведении политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Республики Бенин", - отметил Д. Байрамов.

    Azərbaycanla Benin arasında siyasi məsləhətləşmələr haqqında memorandum imzalanıb

