Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке с главой МИД Бенина

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с министром иностранных дел Республики Бенин Олушегуном Аджади Бакари.

Как передает Report, об этом Д. Байрамов написал в своем аккаунте в соцсети X.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства отметил, что на встрече обсуждались многостороннее сотрудничество двух стран в рамках ООН и ОИС, вопросы региональной и международной безопасности.

"Мы подчеркнули важность высокоуровневого политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, а также содействия гуманитарному обмену, что имеет большое значение для установления долгосрочных связей между нашими странами.

Кроме того, мы подписали Меморандум о взаимопонимании о проведении политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Республики Бенин", - отметил Д. Байрамов.