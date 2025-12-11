Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    МЭА: В 2026 году рост спроса составит 863 тыс. баррелей в сутки

    Энергетика
    • 11 декабря, 2025
    • 13:12
    Спрос на нефть в мире в 2025 году увеличится на 835 тыс. баррелей в сутки (б/с).

    Как передает Report, об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

    В ноябре агентство прогнозировало рост спроса на 788 тыс. б/с. Таким образом, прогноз на этот год повышен на 47 тыс. б/с.

    В МЭА добавили, что в 2026 году рост спроса составит 863 тыс. б/с, что на 93 тыс. б/с превышает прошлый прогноз (770 тыс. б/с).

    По данным агентства, мировой спрос на нефть в 2025 году составит 103,923 млн б/с, в 2026 году - 104,785 млн б/с.

