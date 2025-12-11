Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Казахстан и Иран обменялись пакетом межправительственных соглашений

    В регионе
    • 11 декабря, 2025
    • 13:04
    Казахстан и Иран обменялись пакетом межправительственных соглашений

    В присутствии президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Ирана Масуда Пезешкиана состоялся обмен пакетом подписанных межправительственных и межведомственных документов.

    Как передает Report, об этом сообщает Акорда.

    Стороны обменялись договором о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также протоколом о внесении изменений и дополнений в соглашение о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов. Кроме того, была представлена программа сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран.

    Также стороны обменялись программой культурного обмена на 2026-2028 годы и меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности. Передан и меморандум о стратегическом сотрудничестве в области транспорта, транзита и логистики, а также ряд других документов.

    По итогам сегодняшних переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан приняли Cовместное заявление.

