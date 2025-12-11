Казахстан и Иран обменялись пакетом межправительственных соглашений

В присутствии президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Ирана Масуда Пезешкиана состоялся обмен пакетом подписанных межправительственных и межведомственных документов.

Как передает Report, об этом сообщает Акорда.

Стороны обменялись договором о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также протоколом о внесении изменений и дополнений в соглашение о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов. Кроме того, была представлена программа сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран.

Также стороны обменялись программой культурного обмена на 2026-2028 годы и меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности. Передан и меморандум о стратегическом сотрудничестве в области транспорта, транзита и логистики, а также ряд других документов.

По итогам сегодняшних переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан приняли Cовместное заявление.