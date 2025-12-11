Эльчин Гулиев обсудил двустороннее сотрудничество с министром внутренних дел Бахрейна

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев встретился с министром внутренних дел Бахрейна Рашидом бин Абдуллой Аль-Халифой в рамках мероприятия Mara'ee 2025 в Манаме, Бахрейн.

Об этом Report сообщили в ГПС.

На встрече обсуждены вопросы развития двусторонних отношений, перспективы совместного сотрудничества, а также обмен информацией и опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес.