    Эльчин Гулиев обсудил двустороннее сотрудничество с министром внутренних дел Бахрейна

    Происшествия
    • 11 декабря, 2025
    • 13:17
    Эльчин Гулиев обсудил двустороннее сотрудничество с министром внутренних дел Бахрейна

    Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев встретился с министром внутренних дел Бахрейна Рашидом бин Абдуллой Аль-Халифой в рамках мероприятия Mara'ee 2025 в Манаме, Бахрейн.

    Об этом Report сообщили в ГПС.

    На встрече обсуждены вопросы развития двусторонних отношений, перспективы совместного сотрудничества, а также обмен информацией и опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Elçin Quliyev Bəhreynin daxili işlər naziri ilə görüşüb
