Elçin Quliyev Bəhreynin daxili işlər naziri ilə görüşüb
Hadisə
- 11 dekabr, 2025
- 12:45
Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general-polkovnik Elçin Quliyev "Mara"ee 2025" tədbiri ərəfəsində Bəhreynin daxili işlər naziri Rəşid bin Abdullah Əl-Xəlifə ilə görüşüb.
Bu barədə "Report"a qurumdan məlumat verilib.
Bildirilib ki, görüşdə ikitərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, birgə əməkdaşlığın perspektivləri, qarşılıqlı maraq kəsb edən fəaliyyətlər üzrə məlumat və təcrübə mübadiləsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılıb.
