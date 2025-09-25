İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Azərbaycanla Benin arasında siyasi məsləhətləşmələr haqqında memorandum imzalanıb

    Xarici siyasət
    • 25 sentyabr, 2025
    • 01:17
    Azərbaycanla Benin arasında siyasi məsləhətləşmələr haqqında memorandum imzalanıb

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində Benin Respublikasının xarici işlər naziri Oluşequn Ajadi Bakari ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, C.Bayramov bununla bağlı "X"dəki hesabında paylaşım edib.

    Azərbaycanın xarici siyasət idarəsinin rəhbəri bidirib ki, görüşdə iki ölkənin BMT və İƏT çərçivəsində çoxtərəfli əməkdaşlığı, regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub.

    "Biz ölkələrimiz arasında uzunmüddətli əlaqələrin qurulması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən yüksək səviyyəli siyasi, iqtisadi və humanitar əməkdaşlığın, eləcə də humanitar mübadilələrin asanlaşdırılmasının vacibliyini vurğuladıq.

    Biz Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə Benin Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi arasında siyasi məsləhətləşmələr haqqında Anlaşma Memorandumu imzaladıq", - C.Bayramov qeyd edib.

    Benin Anlaşma memorandumu Azərbaycan XİN
    Foto
