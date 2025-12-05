İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    İçərişəhərdə simulyasiyalı təxliyə təlimi keçirilib

    Hadisə
    • 05 dekabr, 2025
    • 15:08
    İçərişəhərdə simulyasiyalı təxliyə təlimi keçirilib

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələrinin iştirakı ilə "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin əməkdaşları üçün təxliyə mövzusunda maarifləndirici təlim təşkil edilib.

    Bu barədə "Report"a"İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, təlimin məqsədi fövqəladə vəziyyətlər zamanı operativ və düzgün davranış qaydalarının aşılanması, eləcə də idarə əməkdaşlarının təhlükəsizlik sahəsində bilik və bacarıqlarının artırılması olub.

    İki mərhələdən ibarət proqramın ilk hissəsində fövqəladə hallar və yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı əsas tələblər, təxliyə prosesinin düzgün təşkili, mühafizə olunan ərazidə risklərin qiymətləndirilməsi və ilkin davranış prinsipləri barədə ətraflı nəzəri məlumatlar təqdim edilib.

    Təlimin praktiki hissəsi idarənin ikinci inzibati binasında real vəziyyət simulyasiyası əsasında keçirilib. Təlimatçılar tərəfindən yaradılmış təxliyə ssenarisi üzrə əməkdaşlar binanı təhlükəsiz şəkildə tərk etmə ardıcıllığını, təxliyə yollarının düzgün qiymətləndirilməsini, həmçinin fövqəladə hal şəraitində düzgün davranış bacarıqlarını təcrübədə sınayıblar. Məşq, iştirakçılara fövqəladə vəziyyətlər zamanı həm şəxsi, həm də kollektiv təhlükəsizliyi təmin etməyin praktiki tərəflərini öyrənmək imkanı yaradıb.

    Qeyd edək ki, belə maarifləndirici proqramların yalnız qurum əməkdaşları üçün deyil, gələcəkdə İçərişəhər sakinləri və ərazidə fəaliyyət göstərən biznes subyektləri üçün də mütəmadi olaraq təşkili

    “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu Fövqəladə Hallar Nazirliyi

    Son xəbərlər

    15:25

    Yekaterina Tsivtsivadze: Gürcüstan-Azərbaycan Media Forumunun 2026-cı ildə keçirilməsi planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    15:25

    Rusiya və Hindistan kritik əhəmiyyətli minerallar sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirmək istəyir

    Digər ölkələr
    15:18
    Foto

    Elçin Əmirbəyov Cenevrədə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinin indiki durumu barədə məlumat verib

    Xarici siyasət
    15:09
    Video

    Naxçıvanda "Komando başlanğıc kursu"nun buraxılış mərasimi keçirilib

    Hərbi
    15:08
    Foto

    İçərişəhərdə simulyasiyalı təxliyə təlimi keçirilib

    Hadisə
    15:08

    Elçin Əmirbəyov Cenevrədə Azərbaycanın mina problemi barədə məlumat verib

    Digər
    15:05
    Foto

    Baş prokuror Sumqayıtda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    15:02
    Foto

    Mürsəl İbrahimov Xaçmazda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    14:58

    Azərbaycan İspaniyadan şirin kartof tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti