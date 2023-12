Джейхун Байрамов встретился в Брюсселе с представителями СМИ и аналитических центров

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Брюссель встретился с представителями СМИ и ведущих аналитических центров.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети "Х".

Среди актуальных вопросов повестки – приоритеты внешней политики Азербайджана, постконфликтная ситуация в регионе, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, вопросы регионального сотрудничества и пр.

Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Брюссель 10 декабря для участия в заседании министров иностранных дел стран-участниц программы ЕС "Восточное партнерство".