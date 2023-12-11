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Джейхун Байрамов встретился в Брюсселе с представителями СМИ и аналитических центров

Джейхун Байрамов встретился в Брюсселе с представителями СМИ и аналитических центров Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Брюссель встретился с представителями СМИ и ведущих аналитических центров.
Внешняя политика
11 декабря 2023 г. 16:00

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Брюссель встретился с представителями СМИ и ведущих аналитических центров.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети "Х".

Среди актуальных вопросов повестки – приоритеты внешней политики Азербайджана, постконфликтная ситуация в регионе, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, вопросы регионального сотрудничества и пр.

Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Брюссель 10 декабря для участия в заседании министров иностранных дел стран-участниц программы ЕС "Восточное партнерство".

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets with representatives of media and leading think tanks in Brussels
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Brüsseldə media və aparıcı beyin mərkəzlərinin nümayəndələri ilə görüşüb

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