Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в рамках 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходящей в городе Самарканде.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

Сообщается, что Дж. Байрамов искренне поздравил Узбекистан с успешным проведением и отличной организацией этого престижного глобального мероприятия.