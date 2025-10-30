Джейхун Байрамов встретился с президентом Узбекистана
- 30 октября, 2025
- 17:24
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в рамках 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходящей в городе Самарканде.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.
Сообщается, что Дж. Байрамов искренне поздравил Узбекистан с успешным проведением и отличной организацией этого престижного глобального мероприятия.
