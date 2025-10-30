Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Джейхун Байрамов встретился с президентом Узбекистана

    Внешняя политика
    • 30 октября, 2025
    • 17:24
    Джейхун Байрамов встретился с президентом Узбекистана

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в рамках 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходящей в городе Самарканде.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

    Сообщается, что Дж. Байрамов искренне поздравил Узбекистан с успешным проведением и отличной организацией этого престижного глобального мероприятия.

