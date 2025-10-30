İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Ceyhun Bayramov Özbəkistan Prezidenti ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 30 oktyabr, 2025
    • 17:21
    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Səmərqənd şəhərində keçirilən UNESCO-nun Baş Konfransının 43-cü sessiyası çərçivəsində Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, C.Bayramov Özbəkistanı bu nüfuzlu qlobal tədbirin uğurla keçirilməsi və mükəmməl təşkilinə görə səmimi şəkildə təbrik edib.

    Ceyhun Bayramov Şavkat Mirziyoyev Özbəkistan
    Джейхун Байрамов встретился с президентом Узбекистана

