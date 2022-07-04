Джейхун Байрамов встретился с председателем Меджлиса Исламского Совета Ирана

В рамках официального визита в Иран министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Меджлиса Исламского Совета Исламской Республики Иран Мохаммедом Багером Галибафом.

В рамках официального визита в Иран министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Меджлиса Исламского Совета Исламской Республики Иран Мохаммедом Багером Галибафом.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел, глава МИД Азербайджана отметил важность взаимных визитов в развитии двусторонних отношений.

M.Галибаф, ссылаясь на культурные и религиозные братские связи между Азербайджаном и Ираном, отметил, что развитие связей Исламской Республики Иран с соседними странами является приоритетным вопросом и подчеркнул заинтересованность иранской стороны в развитии экономических и торговых связей.

Было отмечено, что освобождение от оккупации 132-километровой границы Азербайджана на границе с Ираном создает новые возможности для сотрудничества.

На встрече также были обсуждены другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, подчеркнута важность обеспечения мира и стабильности в регионе.