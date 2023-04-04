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Джейхун Байрамов встретился с новым представителем УВКБ ООН в Азербайджане  

Джейхун Байрамов встретился с новым представителем УВКБ ООН в Азербайджане   19:54
Внешняя политика
4 апреля 2023 г. 20:34
Джейхун Байрамов встретился с новым представителем УВКБ ООН в Азербайджане  

4 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с новым представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в нашей стране Бик Лум.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече министр проинформировал собеседницу о бывшем армяно-азербайджанском конфликте и его результатах, 1 миллионе азербайджанцев, ставших беженцами и вынужденными переселенцами в результате политики этнической чистки Армении.

Министр также коснулся начатых после завершения конфликта интенсивных работ по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях. Дж.Байрамов подчеркнул, что страна решительно настроена реинтегрировать жителей Карабаха армянской национальности.

Также было отмечено, что несмотря на мирные инициативы Азербайджана, Армения продолжает совершать военно-политические провокации.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov BMT QAK-ın Azərbaycandakı yeni nümayəndəsi ilə görüşüb

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