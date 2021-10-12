Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Палестины

В рамках встречи высокого уровня в Белграде, посвященной 60-летию Движения неприсоединения, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Палестинского государства Риадом аль-Малики.

В рамках встречи высокого уровня в Белграде, посвященной 60-летию Движения неприсоединения, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Палестинского государства Риадом аль-Малики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Риад аль-Малики поздравил Джейхуна Байрамова с успешным проведением мероприятия, посвященного 60-летию Движения неприсоединения.

Стороны отметили потенциал развития сотрудничества между странами в различных сферах, подчеркнули важность усиления двустороннего политического и экономического сотрудничества, а также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.