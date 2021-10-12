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Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Палестины

Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Палестины В рамках встречи высокого уровня в Белграде, посвященной 60-летию Движения неприсоединения, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Палестинского государства Риадом аль-Малики.
Внешняя политика
12 октября 2021 г. 20:50
Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Палестины

В рамках встречи высокого уровня в Белграде, посвященной 60-летию Движения неприсоединения, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Палестинского государства Риадом аль-Малики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Риад аль-Малики поздравил Джейхуна Байрамова с успешным проведением мероприятия, посвященного 60-летию Движения неприсоединения.

Стороны отметили потенциал развития сотрудничества между странами в различных сферах, подчеркнули важность усиления двустороннего политического и экономического сотрудничества, а также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, Palestinian FMs in Belgrade mull potential for relations
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Fələstinin xarici işlər naziri ilə görüşüb

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