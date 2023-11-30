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Главы МИД Азербайджана и Швейцарии провели встречу в Скопье

Главы МИД Азербайджана и Швейцарии провели встречу в Скопье Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Скопье (Северная Македония) со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.
Внешняя политика
30 ноября 2023 г. 16:05
Главы МИД Азербайджана и Швейцарии провели встречу в Скопье

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Скопье (Северная Македония) со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Состоялась очень продуктивная встреча с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом. В рамках 30-го заседания Совета министров ОБСЕ мы рассмотрели перспективы двусторонних отношений и обсудили наиболее актуальные вопросы глобальной внешней политики", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets with Swiss foreign minister
Версия на азербайджанском языке Фото Ceyhun Bayramov İsveçrənin XİN başçısı ilə görüşüb

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