Главы МИД Азербайджана и Швейцарии провели встречу в Скопье

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Скопье (Северная Македония) со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Скопье (Северная Македония) со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Состоялась очень продуктивная встреча с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом. В рамках 30-го заседания Совета министров ОБСЕ мы рассмотрели перспективы двусторонних отношений и обсудили наиболее актуальные вопросы глобальной внешней политики", - говорится в публикации.