Джейхун Байрамов встретился с генсекретарем ОБСЕ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид на полях Дипломатического форума в Анталье.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети "Х".

На встрече обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ.