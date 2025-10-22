Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Джейхун Байрамов: В отношениях Азербайджана и ЕС наблюдается оживление

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 13:19
    После формирования нового состава Еврокомиссии в начале 2025 года в отношениях между Азербайджаном и Европейским союзом наблюдается оживление.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маркусом Цахкной.

    По его словам, переговоры по вопросам визита азербайджанских министров в Брюссель значительно оживили диалог.

    Байрамов подчеркнул, что энергетика занимает важное место в отношениях Баку и Брюсселя.

    "Азербайджан уже с конца 2020 года начал поставки газа на европейский рынок. Мы экспортируем газ в 14 стран, из которых 12 - европейские, а 8 - страны-члены Евросоюза. В то же время мы проводим серьезную работу в области зеленой энергии", - сказал глава МИД Азербайджана.

    Джейхун Байрамов Европейский союз газ
    Ceyhun Bayramov: Avropa İttifaqı - Azərbaycan münasibətlərində canlanma müşahidə olunur
    Bayramov: EU–Azerbaijan ties gained momentum after new Commission formed

