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    Джейхун Байрамов: Средний коридор укрепляет транспортные связи Востока и Запада

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 18:28
    Джейхун Байрамов: Средний коридор укрепляет транспортные связи Востока и Запада

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил растущую роль Среднего коридора в обеспечении устойчивых связей между Востоком и Западом и международной торговле.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом Байрамов заявил на консультационной встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии и Азербайджана, состоявшейся в Национальной туристической зоне "Аваза" в Туркменистане.

    Он подчеркнул необходимость углубления регионального сотрудничества на фоне роста глобальной нестабильности, геополитической конкуренции и нарушений цепочек поставок. В этом контексте Байрамов отметил важность развития политического диалога, торговли и взаимных инвестиций между участниками формата C6.

    Говоря о стратегическом сотрудничестве в транспортной и энергетической сферах, министр также отметил развитие партнерства в области производства и передачи зеленой энергии, а также реализации транспортных и цифровых проектов для полного раскрытия потенциала региона.

    Особое внимание было уделено экологической повестке. Байрамов выразил обеспокоенность последствиями изменения климата, проблемами Аральского моря и водных ресурсов, а также продолжающимся снижением уровня Каспийского моря, которое негативно влияет на прибрежную инфраструктуру и экологическую ситуацию.

    Байрамов также отметил значение консультационной встречи, проходящей накануне саммита на высшем уровне, для предварительного обсуждения основных направлений сотрудничества.

    Он подчеркнул, что принятие Азербайджана в прошлом году в качестве полноправного участника Консультативной встречи глав государств Центральной Азии свидетельствует об углублении интеграционных процессов, основанных на исторических и культурных связях, взаимном доверии и общих стратегических интересах.

    Джейхун Байрамов: Средний коридор укрепляет транспортные связи Востока и Запада
    Джейхун Байрамов: Средний коридор укрепляет транспортные связи Востока и Запада

    Джейхун Байрамов Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Средний коридор Туркменистан
    Фото
    Ceyhun Bayramov Orta Dəhlizin artan rolunu qeyd edib
    Фото
    Jeyhun Bayramov highlights regional cooperation at Central Asia ministerial meeting
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