Джейхун Байрамов: Средний коридор укрепляет транспортные связи Востока и Запада

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил растущую роль Среднего коридора в обеспечении устойчивых связей между Востоком и Западом и международной торговле.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом Байрамов заявил на консультационной встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии и Азербайджана, состоявшейся в Национальной туристической зоне "Аваза" в Туркменистане.

Он подчеркнул необходимость углубления регионального сотрудничества на фоне роста глобальной нестабильности, геополитической конкуренции и нарушений цепочек поставок. В этом контексте Байрамов отметил важность развития политического диалога, торговли и взаимных инвестиций между участниками формата C6.

Говоря о стратегическом сотрудничестве в транспортной и энергетической сферах, министр также отметил развитие партнерства в области производства и передачи зеленой энергии, а также реализации транспортных и цифровых проектов для полного раскрытия потенциала региона.

Особое внимание было уделено экологической повестке. Байрамов выразил обеспокоенность последствиями изменения климата, проблемами Аральского моря и водных ресурсов, а также продолжающимся снижением уровня Каспийского моря, которое негативно влияет на прибрежную инфраструктуру и экологическую ситуацию.

Байрамов также отметил значение консультационной встречи, проходящей накануне саммита на высшем уровне, для предварительного обсуждения основных направлений сотрудничества.

Он подчеркнул, что принятие Азербайджана в прошлом году в качестве полноправного участника Консультативной встречи глав государств Центральной Азии свидетельствует об углублении интеграционных процессов, основанных на исторических и культурных связях, взаимном доверии и общих стратегических интересах.