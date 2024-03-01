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Джейхун Байрамов: Сегодня ОТГ находится в центре внимания всего мира

Джейхун Байрамов: Сегодня ОТГ находится в центре внимания всего мира Позиция Турции в мировой дипломатии является предметом гордости всего тюркского мира.
Внешняя политика
1 марта 2024 г. 17:58
Джейхун Байрамов: Сегодня ОТГ находится в центре внимания всего мира

Позиция Турции в мировой дипломатии является предметом гордости всего тюркского мира.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, выступая на панели "Институционализация в тюркском мире: Организация тюркских государств в 21 веке" в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Он отметил, что внеочередные президентские выборы, прошедшие в Азербайджане в феврале, являются историческим событием: "Потому что выборы впервые прошли на территории, освобожденной от оккупации. На церемонии приведения к присяге президент Азербайджана заявил, что ОТГ – это наша семья".

Байрамов отметил, что ОТГ на сегодняшний день привлекает внимание всего мира, что является предметом гордости.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Organization of Turkic States in spotlight of entire world
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: TDT dünyanın diqqətini çəkir

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