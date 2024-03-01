Джейхун Байрамов: Сегодня ОТГ находится в центре внимания всего мира

Позиция Турции в мировой дипломатии является предметом гордости всего тюркского мира.

Позиция Турции в мировой дипломатии является предметом гордости всего тюркского мира.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, выступая на панели "Институционализация в тюркском мире: Организация тюркских государств в 21 веке" в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Он отметил, что внеочередные президентские выборы, прошедшие в Азербайджане в феврале, являются историческим событием: "Потому что выборы впервые прошли на территории, освобожденной от оккупации. На церемонии приведения к присяге президент Азербайджана заявил, что ОТГ – это наша семья".

Байрамов отметил, что ОТГ на сегодняшний день привлекает внимание всего мира, что является предметом гордости.