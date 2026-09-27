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    Джейхун Байрамов провел в Нью-Йорке 37 двусторонних встреч и подписал 17 документов

    Внешняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 00:26
    Джейхун Байрамов провел в Нью-Йорке 37 двусторонних встреч и подписал 17 документов

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов завершил неделю высокого уровня в рамках 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке интенсивными дипломатическими встречами.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации азербайджанского МИД в соцсети Х.

    Отмечается, что в рамках визита Дж. Байрамов провел ряд двусторонних встреч, принял участие в различных дискуссиях и подписал от имени Азербайджана двусторонние документы. Проведенные встречи имели важное значение с точки зрения продвижения внешнеполитических приоритетов Азербайджана и укрепления двусторонних партнерств.

    Так, деятельность азербайджанской делегации в течение недели высокого уровня продемонстрировала продолжение активного вклада страны в многостороннюю повестку дня. В ходе обсуждений в центре внимания находились такие вопросы, как мир, стабильность, региональные и трансрегиональные связи, а также развитие взаимовыгодного сотрудничества.

    Согласно информации, в рамках визита Дж. Байрамов провел в общей сложности 37 двусторонних встреч с коллегами, руководителями международных организаций и официальными лицами различных государств. По итогам встреч было подписано 17 двусторонних документов.

    Министр также выступил на 11 мероприятиях высокого уровня. В числе этих мероприятий - Общие дебаты 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, мероприятия по линии G-77 и Китая, Глобальной инициативы развития (GDI), Организации исламского сотрудничества (ОИС), Организации тюркских государств (ОТГ), Организации экономического сотрудничества (ОЭС), Организации развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (LLDC), Контактной группы ОИС по Джамму и Кашмиру, сессии по Транскаспийскому маршруту и маршруту TRIPP, круглого стола Торговой палаты США и прием мировых экономических лидеров Всемирной торговой организации.

    "Азербайджан намерен, продолжая сотрудничество с международными партнерами, активно содействовать продвижению мира и стабильности, развитию связей и расширению взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

    Джейхун Байрамов Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Генеральная Ассамблея ООН
    Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda 37 ikitərəfli görüş keçirib, 17 sənəd imzalanıb
    Jeyhun Bayramov holds 37 bilateral meetings, signs 17 documents in New York
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