Джейхун Байрамов проинформировал Магдалену Гроно о прогрессе в мирном процессе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи в Баку стороны рассмотрели взаимодействие в политической, экономической и транспортной сферах, вопросы энергетической безопасности, достигнутые договоренности по форматам и инструментам сотрудничества, а также дальнейшие шаги.

Джейхун Байрамов проинформировал Магдалену Гроно о прогрессе и перспективах мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, доведя до ее внимания позицию страны. Были положительно оценены предпринимаемые меры по укреплению доверия в рамках процесса нормализации.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.