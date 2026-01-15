Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Джейхун Байрамов проинформировал Магдалену Гроно о прогрессе в мирном процессе

    Внешняя политика
    • 15 января, 2026
    • 16:59
    Джейхун Байрамов проинформировал Магдалену Гроно о прогрессе в мирном процессе

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи в Баку стороны рассмотрели взаимодействие в политической, экономической и транспортной сферах, вопросы энергетической безопасности, достигнутые договоренности по форматам и инструментам сотрудничества, а также дальнейшие шаги.

    Джейхун Байрамов проинформировал Магдалену Гроно о прогрессе и перспективах мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, доведя до ее внимания позицию страны. Были положительно оценены предпринимаемые меры по укреплению доверия в рамках процесса нормализации.

    На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Джейхун Байрамов Магдалена Гроно мирный процесс между Азербайджаном и Арменией сотрудничество Евросоюз
    Фото
    Ceyhun Bayramov Maqdalena Qrononu sülh prosesindəki irəliləyişlər barədə məlumatlandırıb
    Фото
    Azerbaijani FM briefs EU envoy on progress in peace process with Armenia

    Последние новости

    17:29

    В двух районах Баку не будет газа

    Энергетика
    17:25

    МИД Украины намерен вызвать главу делегации МККК в стране

    Другие страны
    17:24

    Гурбанов о роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы

    Энергетика
    17:17

    В Физули 28-летний парень и его дядя задохнулись угарным газом в автомобиле

    Происшествия
    17:14

    AYNA объявило победителей конкурсов на обслуживание междугородних и пригородных маршрутов

    Инфраструктура
    17:08

    Делегации Баку и Еревана провели совместный осмотр ж/д участка Садарак–Ерасх

    Внешняя политика
    16:59
    Фото

    Джейхун Байрамов проинформировал Магдалену Гроно о прогрессе в мирном процессе

    Внешняя политика
    16:41

    В Счетной палате создается Информационная система государственного аудита

    Финансы
    16:36

    Утвержден новый Стратегический план Счетной палаты на 2026-2030 годы

    Финансы
    Лента новостей