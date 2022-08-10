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Джейхун Байрамов проинформировал алжирского коллегу о ситуации в постконфликтный период

Джейхун Байрамов проинформировал алжирского коллегу о ситуации в постконфликтный период 12:35
Внешняя политика
10 августа 2022 г. 13:01
Джейхун Байрамов проинформировал алжирского коллегу о ситуации в постконфликтный период

“Я проинформировал своего коллегу о последней ситуации в регионе, работе, проделанной Азербайджаном в постконфликтный период".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам визита в Баку министра иностранных дел и национальных общин за рубежом Алжира Рамтана Ламамра, являющегося специальным представителем президента страны Абдельмаджида Теббу, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

“Я проинформировал коллегу о восстановительных работах, возвращении бывших вынужденных переселенцев в Карабах. В прошлом месяце состоялось возвращение наших первых вынужденных переселенцев в освобожденное от оккупации село Агалы Зангиланского района. Я думаю, что это начало большого возвращения”, - сказал министр.

Дж.Байрамов отметил продолжающиеся процессы между Азербайджаном и Арменией, в том числе неконструктивную политику армянской стороны.

Глава МИД также рассказал о разминировании освобожденных территорий.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov informs his Algerian colleague about post-conflict situation
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov postmünaqişə dövründəki vəziyyətlə bağlı əlcəzairli həmkarını məlumatlandırıb

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