Джейхун Байрамов присутствовал на приеме, организованном Дональдом Трампом
Внешняя политика
- 23 сентября, 2026
- 06:24
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял участие в приеме, организованном президентом США Дональдом Трампом.
Как передает Report, об этом Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило в X.
Прием совпал с периодом расширения азербайджано-американского партнерства после Вашингтонского саммита 8 августа и подписания Хартии стратегического партнерства.
"Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего укрепления сотрудничества, в том числе в сферах взаимосвязанности, энергетики, торговли и инвестиций", - отметили в МИД Азербайджана.
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