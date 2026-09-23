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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Джейхун Байрамов присутствовал на приеме, организованном Дональдом Трампом

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 06:24
    Джейхун Байрамов присутствовал на приеме, организованном Дональдом Трампом

    Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял участие в приеме, организованном президентом США Дональдом Трампом.

    Как передает Report, об этом Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило в X.

    Прием совпал с периодом расширения азербайджано-американского партнерства после Вашингтонского саммита 8 августа и подписания Хартии стратегического партнерства.

    "Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего укрепления сотрудничества, в том числе в сферах взаимосвязанности, энергетики, торговли и инвестиций", - отметили в МИД Азербайджана.

    Джейхун Байрамов Дональд Трамп Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД)
    Ceyhun Bayramov Trampın ev sahibliyi ilə keçirilən qəbulda iştirak edib
    Jeyhun Bayramov attends reception hosted by Donald Trump

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