Ceyhun Bayramov Trampın ev sahibliyi ilə keçirilən qəbulda iştirak edib
Xarici siyasət
- 23 sentyabr, 2026
- 06:11
Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ABŞ Prezidenti Donald Trampın ev sahibliyi keçirilən qəbulda iştirak edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi "X"də məlumat yayıb.
Qəbul 8 avqustda keçirilmiş Vaşinqton Sammiti və Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının imzalanmasından sonra Azərbaycan-ABŞ ərəfdaşlığının genişləndiyi dövrə təsadüf edir.
"Biz nəqliyyat, enerji, ticarət və investisiya sahələri də daxil olmaqla, əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsini səbirsizliklə gözləyirik", - Azərbaycan XİN qeyd edib.
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