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    Ceyhun Bayramov Trampın ev sahibliyi ilə keçirilən qəbulda iştirak edib

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2026
    • 06:11
    Ceyhun Bayramov Trampın ev sahibliyi ilə keçirilən qəbulda iştirak edib

    Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ABŞ Prezidenti Donald Trampın ev sahibliyi keçirilən qəbulda iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi "X"də məlumat yayıb.

    Qəbul 8 avqustda keçirilmiş Vaşinqton Sammiti və Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının imzalanmasından sonra Azərbaycan-ABŞ ərəfdaşlığının genişləndiyi dövrə təsadüf edir.

    "Biz nəqliyyat, enerji, ticarət və investisiya sahələri də daxil olmaqla, əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsini səbirsizliklə gözləyirik", - Azərbaycan XİN qeyd edib.

    Ceyhun Bayramov Rəsmi qəbul Donald Tramp
    Джейхун Байрамов присутствовал на приеме, организованном Дональдом Трампом
    Jeyhun Bayramov attends reception hosted by Donald Trump

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