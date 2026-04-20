Азербайджан в течение 2027 года будет председательствовать в ЭСКАТО - ОБНОВЛЕНО

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Таиланд избран председателем 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН).

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Отмечено, что председательство Азербайджана в ЭСКАТО ООН предусмотрено на предстоящий год.

На церемонии открытия сессии на тему "Никого не оставлять в стороне: содействие формированию общества для людей всех возрастов в Азиатско-Тихоокеанском регионе", Джейхун Байрамов зачитал обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам сессии.

В обращении президента упоминаются вызовы для международного мира и безопасности, создаваемые растущей геополитической напряженностью в глобальном масштабе, и вновь подчеркивается важность принципов суверенитета и территориальной целостности государств.

Привлекается внимание к полному восстановлению суверенитета Азербайджана, прогрессу, достигнутому в процессе нормализации отношений с Арменией, программе "Великое возвращение", угрозам, создаваемым минной опасностью, показателям устойчивого развития, растущей роли Среднего коридора и вкладу нашей страны в региональную связность и энергетическую безопасность.

Подчеркиваются растущая активность Азербайджана в рамках международных организаций и платформ, председательство в Организации тюркских государств и СВМДА, успешная организация COP29 и ее исторические результаты, членство в D-8, предстоящий Всемирный форум городов и другие инициативы.

Затем Джейхун Байрамов выступил в качестве председателя сессии, представив приоритеты Азербайджана в областях инклюзивного развития, цифровой трансформации, зеленой энергии, региональной связности и многостороннего сотрудничества.

Он подчеркнул, что в условиях стремительно меняющейся глобальной обстановки инклюзивность должна оставаться основным направлением. Было доведено до сведения, что этот подход реализуется в рамках программы "Национальные приоритеты социально-экономического развития: Азербайджан 2030" и направлен на формирование конкурентоспособной экономики, основанной на знаниях.

В ходе общих дискуссий в рамках сессии также выступил заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, который подчеркнул важность продвижения инклюзивного и устойчивого развития в регионе, укрепления социального равенства и вовлечения всех слоев населения в процессы развития.

По информации МИД, ключевым итогом сессии стало принятие Бакинско-бангкокской декларации о содействии социальному развитию для всех возрастов в Азии и Тихоокеанском регионе, отражающей общую приверженность инклюзивности и устойчивому прогрессу, что напрямую соответствует повестке ESCAP по инклюзивному развитию.

"Азербайджан продолжает играть активную роль в многосторонней дипломатии и остается приверженным углублению взаимодействия с Азиатско-Тихоокоеанским регионом в поддержку общих целей развития. Руководствуясь принципами солидарности, инноваций и общей ответственности, Азербайджан выступает за модель развития, ориентированную на людей, укрепляющую региональную связность, ускоряющую цифровой и "зеленый" переход, а также укрепляющую мир и сотрудничество", - сообщается в пресс-релизе МИД.