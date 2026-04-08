Джейхун Байрамов принял казахстанского коллегу
- 08 апреля, 2026
- 12:12
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял главу МИД Казахстана Ермека Кошербаева.
Как сообщает Report, информация размещена на странице внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети X.
Happening now:— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 8, 2026
Minister of Foreign Affairs of the Republic of #Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun welcomes Yermek Kosherbayev, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan @AzerbaijanMFA during his official visit to #Baku, #Azerbaijan.
🇦🇿-🇰🇿 pic.twitter.com/7tidl6SU18
