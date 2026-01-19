Байрамов и Рубио обсудили нормализацию между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и США, а также ситуацию в регионе и процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Они высоко оценили двусторонние контакты и обсуждения по подготовке Хартии о стратегическом партнерстве по итогам Вашингтонского саммита мира 8 августа. Стороны выразили надежду на согласование и подписание проекта в краткие сроки. Было подчеркнуто, что приоритеты, которые будут определены в данном направлении, придадут дополнительный импульс отношениям двух стран.

Джейхун Байрамов, в свою очередь, довел до сведения американского коллеги позицию Азербайджана о перспективах мирного процесса с Арменией. Шаги, предпринятые в рамках процесса нормализации между Баку и Ереваном, и меры по укреплению доверия были высоко оценены. Стороны также подчеркнули важность работы, проводимой в рамках реализации "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

Рубио и Байрамов также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.