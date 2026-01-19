Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Байрамов и Рубио обсудили нормализацию между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    • 19 января, 2026
    • 20:31
    Байрамов и Рубио обсудили нормализацию между Баку и Ереваном

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

    В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и США, а также ситуацию в регионе и процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

    Они высоко оценили двусторонние контакты и обсуждения по подготовке Хартии о стратегическом партнерстве по итогам Вашингтонского саммита мира 8 августа. Стороны выразили надежду на согласование и подписание проекта в краткие сроки. Было подчеркнуто, что приоритеты, которые будут определены в данном направлении, придадут дополнительный импульс отношениям двух стран.

    Джейхун Байрамов, в свою очередь, довел до сведения американского коллеги позицию Азербайджана о перспективах мирного процесса с Арменией. Шаги, предпринятые в рамках процесса нормализации между Баку и Ереваном, и меры по укреплению доверия были высоко оценены. Стороны также подчеркнули важность работы, проводимой в рамках реализации "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

    Рубио и Байрамов также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    МИД Азербайджана Госсекретарь США Марко Рубио Джейхун Байрамов телефонный разговор
    Ceyhun Bayramov Marko Rubio ilə Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesini müzakirə edib
    Azerbaijani FM, US Secretary of State discuss Baku-Yerevan normalization

    Последние новости

    20:47
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с гендиректором Всемирной организации здравоохранения

    Внешняя политика
    20:43
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе со старшим вице-президентом компании Vestas Wind Systems

    Внешняя политика
    20:31

    Байрамов и Рубио обсудили нормализацию между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    20:29

    "Манчестер Сити" подписал защитника сборной Англии

    Футбол
    20:16

    В Нигерии вооруженные бандиты похитили более 160 прихожан из двух церквей

    Другие страны
    19:59

    Трамп: Европе следует сосредоточиться на войне РФ и Украины, а не на Гренландии

    Другие страны
    19:46
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем бразильской компании BTG Pactual

    Внешняя политика
    19:37

    Число погибших в пожаре в ТЦ в Карачи возросло до 21 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:36

    При взрыве в отеле Кабула погибли не менее семи человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей