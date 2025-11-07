Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Джейхун Байрамов: Поддержка Турции во время 44-дневной войны имела для Азербайджана огромное значение

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 22:40
    Джейхун Байрамов: Поддержка Турции во время 44-дневной войны имела для Азербайджана огромное значение

    Во время 44-дневной Отечественной войны поддержка Турции имела для Азербайджана огромное значение.

    Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал в интервью телеканалу İTV.

    Министр отметил, что постоянная поддержка президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его регулярные контакты с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым были неоценимы:

    "В течение 44 дней Мевлют Чавушоглу (экс-глава МИД Турции - ред.) пять раз посетил Азербайджан. Посольствам Турции было дано прямое поручение: если поступит какой-либо запрос из Азербайджана, он должен быть немедленно выполнен. Конечно, мы напрямую не обращались в турецкие посольства в других странах, но даже знание о такой поддержке имело большое значение".

    Джейхун Байрамов также рассказал о находившихся в то время на территории Азербайджана турецких истребителях F-16:

    "Тогда поступали обращения: почему на территории Азербайджана находятся турецкие F-16, с какой целью они направлены? Президент Азербайджана ответил, что самолёты не используются, находятся на земле, прибыли для учений, однако, если потребуется, их могут увидеть и в небе".

